Dobra jakość powietrza i sprawiedliwa transformacja. Rząd przyjął PEP do 2040 roku!

Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę ws. Polityki energetycznej do 2040 roku. Polska polityka energetyczna zostanie oparta na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i dobrej jakości powietrza.

- „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” przyjęta przez RM! Po 12 latach, od przyjęcia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju sektora. #PEP2040 będzie naszym kompasem w zakresie transformacji do gospodarki zeroemisyjnej” – napisał na Twitterze szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Przyjęta przez rządzących uchwała zakłada, że przeprowadzana redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie przebiegała w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. W 2030 udział Odnawialnych Źródeł Energii w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc. W 2033 roku ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Cały program zakłada budowę 6 bloków. Kolejne będą wdrażane co 2-3 lata.

Do 2030 roku o ok. 30 proc. w stosunku do roku 1990 ma zostać zredukowana emisja gazów cieplarnianych. Do 2040 roku wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce mają być ogrzewane poprzez ciepło systemowe oraz zero lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

kak/PAP, Twitter, wPolityce.pl