Do jakich krajów Polacy mogą wyjechać na wakacje?

Polska zniosła kontrole na wewnętrznych granicach UE. Osoby przyjeżdżające z zagranicy nie są już zobowiązane do odbycia dwutygodniowej kwarantanny. Od poniedziałku Polacy będą mogli swobodnie podróżować m.in. do Grecji i Francji, a już teraz są otwarte granice m.in. Włoch, Chorwacji i Bułgarii.

Po koniec maja granice dla obywateli większości państw UE otworzyła Chorwacja, podobnie 1 czerwca uczyniła Bułgaria. Od 3 czerwca natomiast obowiązkowej kwarantanny nie muszą przechodzić obywatele UE przyjeżdżający do Włoch. Kraje bałtyckie zniosły ograniczenia pod koniec maja. 9 czerwca granice dla obywateli UE otworzyły Węgry. Polacy mogą już też podróżować do Czarnogóry.

W poniedziałek granice ma otworzyć Francja, Belgia, Grecja, Szwajcaria i Islandia. Dzień później zrobi to Austria. Również w poniedziałek ograniczenia w podróżowaniu do większości państw UE zniosą Czechy, będzie tam jednak obowiązywał system „świateł drogowych”. Aktualne ograniczenia będą uzależnione od stanu epidemicznego w poszczególnych państwach. Czeskie ministerstwo zdrowia uznało woj. śląskie za obszar o najwyższym stopniu ryzyka, w związku z czym złagodzenie restrykcji nie obejmie podróżnych wjeżdżających do Czech z tego regionu. Jako „zielony obszar” uznano pozostałe części Polski.