Dlaczego rząd Tuska oddał śledztwo Rosjanom? ZOBACZ

Dlatego, że ówczesny rząd rudego z Sopotu głosił reset w stosunkach z Rosją oraz czołobitnie zapraszał Rosję do NATO. Amerykanie aż pukali się w czoło. Taka miłość do sowietów i całkowita wiara w ich prawość wykluczała prowadzenie śledztwa przez RPpo to, by nie drażnić tak zwanych "naszych ludzi w Moskwie."



Zaś samo przybijanie żółwików z Putinem, w miejscu katastrofy w Smoleńsku, nad ciałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego było powiedzeniem Putinowi wprost, widzisz Władymir, też jak ty uważamy, że ten, nad którego trupem teraz obaj stoimy, mylił się w sprawach Gruzji i Ukrainy, mylił się i w wielu sprawach, w tym dotyczących naszej dozgonnej przyjaźni. Teraz Władymir wybacz, ale musimy jakoś przejść tę szopkę pogrzebową. O konkretach pogadamy potem, ale już dziś widzę, że wszystko nam się poukłada tak jak ty chcesz i sobie życzysz.



No to potem, niejaka Kopacz głosiła z przejęciem, że wspólnie z rosyjskimi kolegami tak dokładnie przekopują ziemię na ponad metr w dół, że nic nie ma prawa umknąć ich uwagi.



Jeszcze potem odbył się w Polsce pokaz utrwalonych przez pół wieku bolszewickich obyczajów pogardy z faktu czyjejś śmierci, z samych zmarłych, oddawania moczu na krzyże w miejscach publicznych i pośpiesznego chowania w ziemi zdekompletowanych oraz kompletowanych zupełnie przypadkowo zwłok ofiar.



W rynsztoku takich bolszewickich realiów i nie skrywanego przez ówczesne polsko-języczne władze III RP uniżonego oddania wobec Moskwy i Putina nie mogło więc się zdarzyć by śledztwo w tak bezprecedensowej w dziejach świata katastrofy prowadził ktokolwiek inny niż ten, o którym wolni ludzie wolnego świata od zawsze wiedzieli i wiedzą, że będzie oszukiwał, fałszował, mataczył i pogardliwie naigrywał się z ofiar. No i tak się stało o czym nigdy nikt uczciwy nie powinien zapominać.