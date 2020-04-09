Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
Dlaczego rząd Tuska oddał śledztwo Rosjanom? ZOBACZ 9.04.2020, 9:00
Gargas
Anita Gargas
Magazyn Śledczy
rząd Tuska
śledztwo ws Smoleńska
Smoleńsk
26

Dlaczego rząd Tuska oddał śledztwo Rosjanom? ZOBACZ

Jednocześnie informuję, że już dziś o 22:25 w stałym paśmie "Magazynu śledczego" odcinek cyklu, w którym przypominamy kulisy podejmowania przez polski rząd decyzji prowadzących do oddania Rosjanom śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej. Postaramy się odpowiedzieć na między innymi na pytania: w jakim celu 12 dni po katastrofie Edmund Klich, polski akredytowany przy rosyjskiej komisji badania wypadków lotniczych MAK nagrał superpoufną naradę u ministra obrony narodowej i komu przekazał jej treść? Dlaczego polski rząd pozwolił, aby kluczowe dowody pozostały w obcych rękach? Czy rosyjski atak chemiczny w Wielkiej Brytanii ma związek z tym, co się wydarzyło 10.04.2010 na lotnisku Siewiernyj? „Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 22:25 w TVP1.
 

26Dodaj komentarz

  • 9.4.20 9:07

    Oskarżali poprzedni rząd za nieudolność, obiecywali, że sprowadzenie wraku jeśli dojdą do władzy to pryszcz.

    Pryszcz przerodził się we wrzód.

  • danusia 9.4.20 9:15

    Dlaczego pan Maciarewicz tak bardzo ośmieszył tą sprawę? Ufałam Pisowi, ale obecnie czuję się zwyczajnie oszukana.

  • Von Smollhausen 9.4.20 9:32

    Jedyną przyczyną katastrofy smoleńskiej - było usiłowanie wylądowania w warunkach, które taką możliwość WYKLUCZAŁY. Wyłącznie winnymi są ci - którzy w decyzji o lądowaniu mieli swój udział. Śledztwo jest w zasadzie bezsensowne, gdyż wszyscy winni katastrofy, stracili w niej życie. Może ono jedynie wyjaśnić inne, poboczne zaniedbania urzędnicze. Działalność komisji natomiast, może w jakimś stopniu odtworzyć etapy katastrofy. Głównym winowajcą jest nieboszczyk BŁASIK - ktory jako ekspert pilotażu - miał obowiązek wybić Kaczyńskiemu pomysł lądowania z głowy - a on zachęcał. Okazał się zerem.

  • Mirek 9.4.20 9:35

    To co zrobił Tusk to moim zdaniem zdrada Polski i za ten czyn , w związku z tym że w Polsce nie ma kary śmierci , powinien otrzymać karę dożywotniego więzienia . Poza tym rządy Tuska doprowadziły do ogromnych strat budżetowych w Polsce . Premier Morawiecki na spotkaniu w Bydgoszczy wymienił kwotę .....600 miliardów złotych !!! . Taką kasę straciliśmy za rządów Tuska i koalicji PO - PSL !!! .

  • Suweren 9.4.20 9:36

    No tak, idą wybory i trzeba odgrzać starego kotleta, żeby pobudzić Smolaków do działania.

  • Kowal 2020 9.4.20 9:39

    Kowal 2020 9.4.20 9:34 usuńcie ten komentarz!linkRosyjskie "onuce" i ich polskie odpowiedniki są czujne i już działają... Rząd PIS stanął w sytuacji faktów politycznych i prawnych dokonanych.Gdybyś Danusiu wiedziała co to jest kruche pękanie metali i w jakich warunkach to zjawisko powstaje... podpowiadam trzeba Danusiu postudiować teorię obróbki plastycznej metali i poznać jej praktyczną stronlę, lecz sądzę, że nie masz o tym pojęcia.

  • Albert 9.4.20 9:43

    Rząd Tuska niczego nie oddał, tylko zgodnie z treścią załącznika nr 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym śledztwo prowadzą odpowiednie organy w kraju, na terenie którego doszło do katastrofy.

    Oczywiście jest to zupełnie podstawowa wiedza, której oczywiście nie można oczekiwać od typowych katoprawackich ćwierćinteligentów słynących z tego, że zawzięcie rozprawiają na różne tematy, o których nie mają bladego pojęcia.

  • MT(*) 9.4.20 9:53

    Dlatego, że ówczesny rząd rudego z Sopotu głosił reset w stosunkach z Rosją oraz czołobitnie zapraszał Rosję do NATO. Amerykanie aż pukali się w czoło. Taka miłość do sowietów i całkowita wiara w ich prawość wykluczała prowadzenie śledztwa przez RPpo to, by nie drażnić tak zwanych "naszych ludzi w Moskwie."

    Zaś samo przybijanie żółwików z Putinem, w miejscu katastrofy w Smoleńsku, nad ciałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego było powiedzeniem Putinowi wprost, widzisz Władymir, też jak ty uważamy, że ten, nad którego trupem teraz obaj stoimy, mylił się w sprawach Gruzji i Ukrainy, mylił się i w wielu sprawach, w tym dotyczących naszej dozgonnej przyjaźni. Teraz Władymir wybacz, ale musimy jakoś przejść tę szopkę pogrzebową. O konkretach pogadamy potem, ale już dziś widzę, że wszystko nam się poukłada tak jak ty chcesz i sobie życzysz.

    No to potem, niejaka Kopacz głosiła z przejęciem, że wspólnie z rosyjskimi kolegami tak dokładnie przekopują ziemię na ponad metr w dół, że nic nie ma prawa umknąć ich uwagi.

    Jeszcze potem odbył się w Polsce pokaz utrwalonych przez pół wieku bolszewickich obyczajów pogardy z faktu czyjejś śmierci, z samych zmarłych, oddawania moczu na krzyże w miejscach publicznych i pośpiesznego chowania w ziemi zdekompletowanych oraz kompletowanych zupełnie przypadkowo zwłok ofiar.

    W rynsztoku takich bolszewickich realiów i nie skrywanego przez ówczesne polsko-języczne władze III RP uniżonego oddania wobec Moskwy i Putina nie mogło więc się zdarzyć by śledztwo w tak bezprecedensowej w dziejach świata katastrofy prowadził ktokolwiek inny niż ten, o którym wolni ludzie wolnego świata od zawsze wiedzieli i wiedzą, że będzie oszukiwał, fałszował, mataczył i pogardliwie naigrywał się z ofiar. No i tak się stało o czym nigdy nikt uczciwy nie powinien zapominać.

  • Macierewicz darmozjadzie dawaj raport!!! 9.4.20 10:04

    Gdzie jest ta menda od parówek???

  • Randki kamerki pokazy skype! 9.4.20 10:10

    Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek.
    Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm,

    wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu -

    ww.zwiaz24.pl
    i wyszukaj mnie po niku: KSandi2 napisz do mnie i spotkajmy sie!

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook