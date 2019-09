Dlaczego PiS jest 'nie do zdarcia'? Wyjaśnia Adam Hofman

"PiS zapowiedziało, że tworzy państwo dobrobytu - i klamka zapadła, teraz to stało się obowiązującą doktryną. Nikt tego w ciągu najbliższej kadencji czy dwóch nie zmieni, kwestie gospodarcze zostały już rozstrzygnięte - i to jest zasługa Jarosława Kaczyńskiego, bo to on go oktrojował. Natomiast otwartą pozostaje kwestia, czy to będzie konserwatywne państwo dobrobytu, czy laicko-liberalne państwo dobrobytu. I o to teraz będzie trwał spór polityczny"-ocenia Adam Hofman. Były polityk wskazuje więc, że z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej- Lewicę, bo Platforma Obywatelska, zdaniem Hofmana, "o dziwo, z tego sporu wypadła", nikt bowiem nie uważa już ugrupowania Grzegorza Schetyny za partię, która jest w stanie zjednoczyć opozycję, aby pokonać PiS.