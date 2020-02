Damski bokser i hejt PO. Nowak atakuje na TT poseł Lichocką i szefową sztabu prezydenta Dudy

Same ataki oraz ich forma przybierają już po stronie Platformy Obywatelskiej formę prymitywnego heju mającego na celu atakowanie chyba wszystkiego, co jest po stronie PiS i prezydenta Dudy. Dotyczy to również osób, które z prezydentem współpracują, a co zaczęło się atakiem w GW na szefową sztabu prezydenta.