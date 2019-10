'Dam wam jeszcze popalić!' Prof. Pawłowicz żegna się z polityką

"Jaką ostatnią? Ja żyję i dam wam jeszcze popić i popalić! O! To wam powiem"-odpowiedziała z uśmiechem posłanka. Dziennikarze chcieli wiedzieć, w jaki sposób Pawłowicz da im jeszcze "popalić". Posłanka nie zdradziła, czy wróci jeszcze do polityki. Jak przekonywała, teraz zamierza "kurować się i sprzątać". Również na pytanie o to, czy wybiera się do Trybunału Konstytucyjnego, prawniczka odpowiedziała: "Ja jestem teraz na urlopie. Ja mam 70 lat, proszę pana".