Dajmy tym z PiS się sprawdzić. Teraz my jesteśmy wrogiem

- MÓWI nam CO jest normą zdrowia a co nią NIE j e s t



- UCZY nas JAK mają MYŚLEĆ nasze DZIECI i my d o r o ś l i



- NAZYWA siebie EKSPERTEM w dziedzinie wiedzy o ludzkim organizmie





NIE jest w stanie, po 6 MIESIĄCACH!, odpowiedzieć CZY uzyskujemy odporność na wirusa WUHAN







PYTANIE: p o ....co Nam - World Health Organisation (WHO)?...





Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha