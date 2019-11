- Pokuta to nie jest czynność, którą masz zrobić, żeby zadowolić Pana Boga i jeszcze jakoś odpracować względem drugiego człowieka. Zadośćuczynieniem, takim już naprawdę radykalnie chrześcijańskim, będzie to, że pójdziesz do niego i poprosisz go o wybaczenie - mówi o. Szymon Janowski OFMCap