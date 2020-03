Czy za sianiem paniki w internecie stoi Rosja?

W Polsce ktoś zaczął rozsiewać plotki. W Warszawie ale nie tylko. Pojawili się ludzie, którzy mówili o tym, że Warszawa ma zostać całkowicie odcięta, a co więcej na ulice miało wyjechać wojsko. W Radomiu na przykład dyrektor jednej ze szkół podstawowych w ten sam sposób straszył dzieci, kiedy ogłaszał, że rząd zamyka szkoły. Dodał do tego, że policja i wojsko będą pilnowali, żeby ludzie nie wychodzili z domów, że sklepy zostaną pozamykane. Efektem tych bredni było spustoszenie sklepów w ciągu dwóch dni do czasu wyjaśnienia się sytuacji.

- Przykładem jest jeden ze stołecznych sklepów, gdzie pojawił się człowiek, przedstawiający jako policjant, wyjął nawet jakąś legitymację. Mówił, że niebawem miasto zostanie zamknięte. Gdy się o tym dowiedziałem i próbowałem zweryfikować informację u źródła - Policja zaprzeczyła, by jakikolwiek funkcjonariusz miał przekazywać ludziom tego typu informacje. Po co w ogóle miałby to robić? Co ciekawe nikt nie zadał sobie nawet pytania, po co Warszawa, czy jakiekolwiek inne miasto miałoby zostać "odcięte", a inne już nie... Ale oczywiście oprócz propagandy szeptanej mamy też wysyp fake newsów – teorii spiskowych. A to mówiących, że za wszystkim stoją eksperymenty medyczne, a cała epidemia jest zaplanowana, a to głoszących, że epidemii nie ma, albo jest niegroźna, a za wszystkim stoją koncerny farmaceutyczne.