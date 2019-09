Czy polska gospodarka jest wciąż ,,niemiecką kolonią''?

Według autora wkrótce dowiemy się, czy nowe państwa unijne są tylko koloniami gospodarczymi Berlina. Odpowiedź na pytanie o tę kwestię gospodarczej zależności przyniesie recesja w Niemczech. Jeżeli nie podtopi gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej, będzie to oznaczać, że nie są one bynajmniej "w posiadaniu zagranicy", jak to się często uważa i mówi.