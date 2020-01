Czy katolik powinien wspierać WOŚP?

Ksiądz Kaczkowski był dobrym ofiarnym człowiekiem,całe swoje życie poświęcił dla innych, dla chorych, umierających. Zawsze wspierał Owsiaka i WOŚP i mówił o tym głośno i wielokrotnie. To są wzory do naśladowania. Jeśli ktoś, a zwłaszcza duchowny katolicki z przyczyn ideologicznych nawołuje do tego, aby nie wspierać WOŚP, czyli nie pomagać chorym dzieciom,to jest dla mnie nikim, a z nauk chrystusowych wybiera to, co mu akurat pasuje. I to jest właśnie zły człowiek.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha