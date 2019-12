Czy Biejat zostanie odwołana? Poseł PiS stawia sprawę jasno

Polak 27.12.19 13:39

Czy nie jest to kolejna błazenada ze strony PiS? Czy nie trzeba było myśleć przed, a nie po wyborze tej komediantki? Czy poslowie PiS starają się dorównać IQ posłom totalnej targowicy? Żenada!!!!Czy przerżnięte wybory do Senatu i kiepski, daleki od oczekiwania i zainwestowanej kasy wynik do Sejmu RP nie sklania nikogo z PiS do refleksji?