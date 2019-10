JS 2.10.19 10:55

Pamiętasz scenę z filmu Aliens, jak Newt rozmawia z Ripley ?

Newt: moja mama mówiła mi, ze nie ma prawdziwych potworów, ale one są.



Tak, one są i nie są to żadni ancientaliens, tylko obcy po 1000 kroć gorsi od tych z filmów Aliens. Ale Pan Bóg dał nam do obrony Aniołów Stróżów, którzy potrafią te gadziny przepędzać.

Pozdr.