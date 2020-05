Cztery filary programu prezydenta Andrzeja Dudy na następne 5 lat

Leo 2.5.20 9:06

1) Filar to wzrost liczby urzędników a

2) Filar to zmiany w prawie w szczególności podatkowe aby wycisnąć cytrynę na max-a

3) Filar to wzrost zadłużenia do niebotycznych wielkości

4) Filar to same sukcesy w polityce zagranicznej, szczególnie we wspópracy z US i Israel