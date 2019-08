Czarzasty z ważnym apelem do Platformy Obywatelskiej

Włodzimierz Czarzasty, goszcząc w programie "Kwadrans Polityczny", mówił, że komitet lewicy nie jest koalicją, czyli nie musi zdobyć 8 proc. by wejść do Sejmu, potrzebne mu będzie standardowe 5 proc. poparcia. Przy okazji polityk lewicy zwrócił się do Platformy Obywatelskiej.



"To kończy też taką dyskusję po stronie Platformy Obywatelskiej, która już zaczyna wypuszczać harcowników mówiących o tym - nie głosujcie na lewicę (...) głos oddany na lewicę, to jest głos stracony - a figa z makiem! Głos oddany na lewicę, to jest głos na struktury partyjne, na komitet, który po prostu na pewno wejdzie do Sejmu"-podkreślił.