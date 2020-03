Czarzasty ostro o PiS: ‘sieją śmierć’

- „Jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie więcej śmierci, będzie większe zagrożenie i pandemia się będzie rozciągała, to po Świętach Wielkanocnych PiS powie: Ale, proszę państwa, jesteśmy odpowiedzialni, przenosimy te wybory. I to jest tak naprawdę największe świństwo PiS. Jak umrze niedużo, to wybory zrobimy, a jak umrze dużo, to generalnie powiemy, że jesteśmy odpowiedzialni. To jest największe świństwo PiS, to jest sianie śmierci. Bo jeżeli ktoś mówi, a ja mówię, dużo ludzi odpowiedzialnych mówi: Nie wychodźcie z domu, to jak można na jednym oddechu mówić: Idźcie na wybory. No to jest po prostu sianie śmierci. PiS sieje śmierć świadomie, po prostu świadomie. Tak uważam” – oceniał Czarzasty.