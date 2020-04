Czarnecki o TSUE: Organy UE oderwane od rzeczywistości

Na antenie Telewizji Republika odniósł się do tego Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. Powiedział on między innymi:

- Jeżeli przewodnicząca Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen przeprasza Włochy za brak odpowiedniej reakcji Unii Europejskiej w sprawie koronawirusa, jeżeli były kanclerz Niemiec, socjalista Sigmar Gabriel mówi, że UE nie zdała egzaminu w związku z pandemią, jeżeli we Włoszech poparcie dla obecności Italii w UE spadło do 30 procent, to dzieje się tak właśnie dlatego, że instytucje unijne zajmują się problemami abstrakcyjnymi dla nardów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Narodów, które walczą o życie i zdrowie swoich obywateli . Europa być może stoi właśnie przed największym wyzwaniem po drugiej wojnie światowej. Tymczasem instytucje europejskie zachowują się, jakby były na Titanicu.

- Te tematy zastępcze świadczą albo o kompletnym oderwaniu od rzeczywistości, albo jest to ucieczka do przodu w sytuacji gdy nie ma się odpowiedzi na podstawowe pytania.

- Sędziowie są niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji RP i ustawom, a ich status jako sędziów nie może być i nie został zakwestionowany przez TSUE. Każdy sędzia w rocie ślubowania zobowiązał się do wykonywania czynności orzeczniczych zgodnie z prawem i zasadami słuszności. Decyzja co do prowadzenia postępowania w danej sprawie należy do składu orzeczniczego, po uwzględnieniu wszelkich okoliczności mających znaczenie dla rzetelnego rozstrzygnięcia