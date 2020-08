Czaputowicz: Większość ministrów zagranicznych UE chce sankcji dla Białorusi

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) krajów Unii Europejskiej. Miało ono formie wideokonferencji.

W takcie przerwy odbył się briefing prasowy szefa polskiego MSZ Jacka Czaputowicz, który powiedział:

- Na posiedzeniu FAC większość ministrów spraw zagranicznych UE skłaniała się wprowadzenia indywidualnych sankcji wobec tych, którzy na Białorusi dopuszczali się fałszowania wyborów albo nieuzasadnionego użycia siły. Polska popiera te działania

Czaputowicz podkreślił, że Polska stoi na stanowisku, że proponowane restrykcje wobec funkcjonariuszy państwowych Białorusi nie mogą się odbijać na zwykłych obywatelach Białorusi oraz na tamtejszym społeczeństwie.

Dodał także:

- Unia Europejska musi wypracować ofertę współpracy dla Białorusi – było to moje stanowisko na posiedzeniu. Oczywiście nie możemy przejść do porządku nad faktem ewidentnego fałszowania wyborów i użycia siły. Dlatego większość ministrów skłaniała się do wprowadzenia restrykcji – indywidualnych sankcji. Polska popiera te działania wobec tych, którzy dopuszczali się fałszowania wyborów albo nieuzasadnionego użycia siły

mp/pap