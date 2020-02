Cukierek za 40 gr wraca. Prokuratura wniesie apelację.

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 8.2.20 11:24

Trzeba bronić prawa do degustacji.

Ja zawsze przed zakupem litra wódki, degustuję w sklepie 0,5L.

Ale z umiarem, góra 3 do czterech.

Potem już wiem która najlepsza i idę (prawie prosto) do kasy.

Trzeba bronić prawa do degustacji !!!!