Cudowne uzdrowienie w miejscu objawień w Irlandii! Oficjalnie uznane!

Co ciekawe do uzdrowienia doszło przed 30. laty, jednak Kościół dopiero niedawno oficjalnie rozpatrzył ten przypadek, poddając go analizie lekarzy. W ubiegłą niedzielę, w rocznicę wydarzenia i w obecności uzdrowionej kobiety abp Michael Neary oficjalnie uznał nadprzyrodzony charakter uzdrowienia.

Knock to miejsce objawień. Przed 140. laty mieszkańcy wioski przez dwie godziny mogli oglądać na ścianie kościoła Maryję, jej Oblubieńca Józefa, Jana Chrzciciela oraz Baranka na ołtarzu i aniołów. Do sanktuarium w Knock przybywa co roku 1,5 mln wiernych. W ostatnim czasie Kościół w Irlandii zabiega o ożywienie pielgrzymek do tego sanktuarium, widząc w nim nadzieję na odrodzenie wiary, po trwającym od kilkunastu lat kryzysie.

Krzysztof Bronk - Watykan

vaticannews.va