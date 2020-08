,,Cudowne dziecko’’ Greta Thunberg w polskim podręczniku dla licealistów

W jednym z polskich podręczników do języka polskiego uczniom proponuje się lekturę felietonu Marii Poprzęckiej traktującego o szwedzkiej aktywistce ekologicznej Grecie Thunberg. Nastoletnia aktywistka ukazana się w nim jako „cudowne dziecko” i porównana do katolickiej świętej.

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja po tym, jak internauci udostępnili zdjęcie przedstawiające zawartość jednego z podręczników do j. polskiego dla licealistów. Autorzy zamieścili w nim fragmenty felietonu autorstwa Marii Poprzęckiej z „Dwutygodnika” traktujący o Grecie Thunberg. Polscy licealiści czytają o zielonej aktywiście jako o bohaterce równej św. Joannie d’Arc.

Wariactwo, które oficjalną drogą edukacji jest wkładane do głów młodemu pokoleniu. Panna Greta nie dorasta nawet do palca u stóp Świętej Joannie. Czynienie z tej nastolatki jakiegoś wzorca to kuriozum naszej obłąkanej głupotą cywilzacji. https://t.co/3PS4sotLQf