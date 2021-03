,,Cud gospodarczy’’. Niemiecka prasa: Polska to Robert Lewandowski światowej gospodarki!

O cudzie gospodarczym w Polsce pisał już „Handelsblatt” i „Tagesspiegel” Teraz temat podjął „Rheinische Post”. Niemieccy dziennikarze nie ukrywają swojego zdumienia odnotowywanymi w Polsce kolejnymi rekordami gospodarczymi i pełnym zatrudnieniem mimo pandemii koronawirusa.

Polska gospodarka z pandemii koronawirusa wychodzi obronna ręką, co odnotowują niemieckie media. W dzisiejszym wydaniu „Rheinische Post” dziennikarze zauważają, że Polska zmaga się z trzecią falą pandemii, a władze wprowadzają coraz dalej idące obostrzenia. Jak przekonują, można się spodziewać, że przyniesie to straty w gospodarce i handlu, tymczasem „dzieje się dokładnie na odwrót”.

- „Nawet w czasach pandemii Polska kontynuuje swoją wyjątkową postkomunistyczną historię sukcesu, jak gdyby koronawirus z punktu widzenia gospodarki był jedynie katarem”

- przekonuje Ulrich Kloeckner.

Autor przypomina, że mimo pandemii Polska jest drugim po Japonii krajem z najniższym bezrobociem wśród 37 państw OECD. Zwraca też uwagę na wzrost gospodarczy.

- „PKB w koronawirusowym roku 2020 wprawdzie po raz pierwszy od światowego kryzysu finansowego był lekko na minusie. Ale tak jak wówczas, Polska, która od przełomu tysiącleci potroiła swój PKB, przeszła kryzys najlepiej spośród państw UE”

- czytamy w niemieckim dzienniku.

Dodaje, że o cudzie w polskiej gospodarce świadczy też rekordowy eksport do Niemiec. Jednocześnie również niemiecki eksport do Polski ma się znacznie lepiej niż np. do Francji.

- „Polska jest Robertem Lewandowskim światowej gospodarki”

- cytuje autor wypowiedź ekonomisty Banku Światowego Marcina Piątkowskiego.

kak/dw.com