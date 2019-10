Córka Kornela Morawieckiego: To Wałęsa zdradził! Mój tata był bohaterem

Mirek 8.10.19 8:55

Kornel Morawiecki był człowiekiem z klasą dla którego Polska była najważniejsza . Natomiast Wałęsa to śmieć , zdrajca który szczuł esbeków na własnych kolegów . Ten łotr dzisiaj twierdzi że Kiszczak z Kornelem Morawieckim podrobili przeciwko niemu fałszywki !!! . Generał Kiszczak , który miał dostęp do najważniejszych dokumentów w państwie nie musiał niczego podrabiać . On nie musiał trzymać w szafie makulatury jak miał oryginały . A że są to oryginały potwierdził Instytut Sehna w Krakowie . Okazało się że Wałęsa - Bolek był esbeckim szpiclem .