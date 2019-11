,,Co za psychiatryk! Siostro, kaftan'' Ziemkiewicz kpi z programu TVN

„Żona włączyła – pewnie powtórkę – programu Marcina Mellera <<Drugie Śniadanie Mistrzów>> na TVN-24bis. Zaszedłem na ostatni kwadrans, więc za późno, by zobaczyć, jak pani Sobolewska z <<Polityki>> upierała się, że 1 listopada to Dzień Zaduszny, a Wszystkich Świętych to drugiego”