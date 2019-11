Co za pogarda dla Polski! Zobacz jak Nowak tłumaczy rejteradę Tuska

Były minister w rządzie PO/PSL, Sławomir Nowak, tłumaczy decyzję Donalda Tuska ws. niekandydowania na prezydenta Polski. Dlaczego "król Europy" wycofał się z wyborów? Według Nowaka, on sam mu to odradzał, bo Polska... nie zasługuje na Tuska.

Tak, tak, to nie żart: idzie o interes Rzeczypospolitej, o najwyższy urząd w państwie, o dobro narodu. Gdyby Platformie na tym wszystkim zależało i była przekonana, że ma dobrą wizję przyszłości Ojczyzny, to - zdaje się - zrobiłaby wszystko, aby prezydenturę zdobyć.

"To byłby poważny szwank dla jego wizerunku we własnym kraju. Drugi raz nie wygrać wyborów prezydenckich, to byłoby coś" - tłumaczy decyzją Donalda Tuska Sławomir Nowak.