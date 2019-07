Co ukrywa Trzaskowski? Warszawski ratusz odmawia podania informacji na temat planowanych od września zajęć edukacji seksualnej

Zapowiedź wprowadzenia do szkół tego typu zajęć wzbudziła znaczny sprzeciw rodziców i innych osób broniących integralności procesu wychowawczego. 17 kwietnia, dwa miesiące po podpisaniu „deklaracji LGBT+”, prezydent Trzaskowski informował, że program edukacji seksualnej odpowiadającej standardom WHO „po wakacjach ma ruszyć w warszawskich szkołach”. Ich ostateczną treść mieli opracować według prezydenta „eksperci”, a miasto zobligowało się do przygotowania kursów dla nauczycieli z prowadzenia takich zajęć. 2 maja przedstawicielka Wydziału Prasowego Urzędu Miasta precyzowała, że za opracowanie programu zajęć i przeszkolenie nauczycieli odpowiedzialne będzie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), a program ma być gotowy do końca roku szkolnego.

Instytut Ordo Iuris skorzystał z przepisów o dostępie do informacji publicznej, aby zwrócić się do Urzędu Miasta z pytaniem o wdrażanie „deklaracji LGBT+”, w tym również o wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej. Standardową praktyką urzędu stało się arbitralne wydłużanie czasu odpowiedzi na wnioski – z ustawowych dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Oznacza to, że np. odpowiedź na wniosek z dnia 7 marca została udzielona dopiero 7 maja. Przedstawiciele Urzędu Miasta w nadesłanych pismach formułowali wymijające odpowiedzi, stwierdzając, że „szczegóły są opracowywane”. Wnioskodawcy zostali też odesłani do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Na stronie internetowej WCIES nie ma jednak informacji dotyczących jakichkolwiek nowych programów miejskiej edukacji seksualnej, wobec czego stosowny wniosek został złożony również w Centrum. W osobnej odpowiedzi z 17 lipca przedstawiciele urzędu ponownie przedłużyli termin odpowiedzi na kolejny wniosek do 2 września, a zatem do dnia rozpoczęcia roku szkolnego.