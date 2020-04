Co się dzieje z Kim Dzong Unem? Media piszą nawet o jego śmierci

Jeden z japońskich tygodników, „Shukan Gendai”, opisał przebieg operacji, jaką miał przejść północnokoreański dyktator. Podaje on, że 12 kwietnia Kim Dzong Un zasłabł w czasie jednej ze swoich wizyt na prowincji. Korea zwróciła się do chińskiego rządu o pomoc lekarzy z Pekinu. Chińskie władze natychmiast wysłały do Pjonjangu samolot ze specjalistami i sprzętem medycznym. Najpilniejsze zabiegi musieli jednak przeprowadzić koreańscy lekarze, którzy m.in. wprowadzili do układu krwionośnego przywódcy plastikowe rurki, mające wspomóc jego działanie.