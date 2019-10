Ja ci omlet z szynką i z porem do łóżka niosę, kochanieńka

Omlet to pożywna i zdrowa propozycja śniadaniowa. Jest prosty w przygotowaniu. Jeśli chcemy, by był mniej tłusty, to zamiast smażenia na patelni, warto upiec go w piekarniku. Jako dodatek proponujemy dzisiaj wcześniej podsmażonego pora, dodać delikatnej szynki - te trzy proste składniki sprawią, że nasze śniadanie będzie obłędne!

Pora oczyszczamy, myjemy, osuszamy i kroimy w półplasterki. Wrzucamy na patelnię z rozgrzanym olejem i smażymy ok. 3-5 min.

Szynkę kroimy w drobną kostkę.

Do miski wbijamy jajka i rozbełtujemy je. Dodajemy podsmażonego pora oraz szynkę i przyprawiamy solą oraz pieprzem. Mieszamy.

Masę jajeczną wylewamy do blaszki (średnica 18 cm) wyłożonej papierem do pieczenia i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 15-20 min.