Chłopcy mogą przebierać się z dziewczynami – decyduje rada szkoły

Rada amerykańskiej szkoły średniej w stanie Illinois zaaprobowała w zeszły czwartek w głosowaniu decyzję pozwalającą biologicznym chłopcom z zaburzeniami tożsamości płciowej na korzystanie z łazienek i szatni dziewcząt. Odtąd uczniowie będą mogli wybierać zgodnie ze swoją „tożsamością płciową”.



Nowe zasady wprowadzone w Palatine High School są wynikiem skargi wniesionej w 2017 r. do sądu przez ucznia Nova Maday, określającego swą płeć jako żeńską. Szkoła usiłowała wprowadzić rozwiązanie kompromisowe po zmuszeniu przez Wydział Edukacji w 2015 r. do tego, by pozwolić chłopcom identyfikującym się jako dziewczyny do korzystania z łazienek i szatni dziewcząt. Wyznaczono wtedy dla nich osobne, prywatne pomieszczenia na obszarach dla dziewcząt. Maday uznał jednak taką propozycję za niesatysfakcjonującą, domagając się pełnego dostępu do żeńskiej części.



W relacji wideo z głosowania, które odbyło się przy protestach i w obecności ok. 500 członków lokalnej społeczności, Maday stwierdza, że jest „zachwycony” decyzją i uznaje ją za „wielki krok naprzód”. Jego reakcja pozostaje w uderzającym kontraście z reakcją jednej z uczennic, która roztrzęsiona i ze łzami w oczach mówi o naruszeniu jej prywatności w wyniku nowych zasad.



Julia Burca, która jest pływaczką, powiedziała: „Wiele razy przebieram się, naga, w obecności innych uczennic w szatni. Rozumiem, że rada ma zobowiązania wobec wszystkich studentów, ale miałam nadzieję, że zajmą się tym tematem w inny sposób, który również uwzględni uczniów takich jak ja”.



Komentując sprawę, Matt Walsh z „Daily Wire” zauważył, że Maday w przeciwieństwie do Julii w ogóle nie liczy się z innymi, domagając się swoich „praw”, nie przejmując się „dziewczętami, które po prostu chcą prywatnego miejsca, by się przebrać i skorzystać z toalety”. Tymczasem Julia, która byłaby usprawiedliwiona wykrzykując wulgarności do kamery, wciąż przejawia więcej godności i klasy”.







jjf/LifeSiteNews, dailywire.com