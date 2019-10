Witold Gadowski: Będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość

"To bardzo ważne wybory. Nie układa się wszystko jakbyśmy chcieli, ale zawsze jest wyjście. Z każdej sytuacji. Z takiej wyborczej też. Zagłosujecie państwo tak jak będziecie chcieli. Zagłosujecie zgodnie z odruchem własnego serca, poczuciem patriotyzmu. Wreszcie poczuciem interesu naszego kraju (...) Ja na pewno nie będę głosował na przedstawicieli obozu szkodzącego Polsce (...) Nie będę głosował na SLD, bo to ideowi potomkowie zdrajców, namiestników stalinowskich, sowieckich, ruskich. To potomkowie Rzewuskich, Branickich, Targowicy.W tym wielowiekowym obozie Targowicy sytuuję także PSL, które tylko się przemalowało, udaje partię centrową, chłopską. Bzdura, to nieprawda. To najbardziej prorosyjska partia w Polsce.(...) Nie będę głosował na Pawlaka i kolegów powiązanych z Rosją. Nie będę głosował na Platformę Obywatelską i wszystkie jej przybudówki, bo to siły ancien regime'u, siły republiki okrągłego stołu (...) Ja będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Bo chcę złamać kark PSL-owi, SLD, Platformie Obywatelskiej (...) Teraz trzeba złamać całkowicie kark temu instytucjonalnemu PRL-owi, który tu jeszcze tkwi"-mówi Witold Gadowski.