Chaos to jest być może w pani głowie. Ostra reakcja szefa MEN na pytanie dziennikarki ,,Wyborczej''

Maria Blaszczyk 3.9.19 21:17

To rzeczywiście kompromitujące, polityk traktuje dziennikarkę po chamsku, na jej pytania odpowiada atakiem ad personam...

Demokracja zdycha na naszych oczach.



Do tego, oprócz tego, że nie robi tego, za co mu płacą - bo rozmowa z prasą jest częścią pracy polityka, kłamie.

Owszem, w tej słynnej szkole w Bośni zajęcia odbywały się zmianowo. Ale nigdy do wpół do ósmej. W tym roku ma o 270 uczniów więcej i w związku z tym zajęcia zostaną wydłużone o ponad godzinę – w zeszłym roku kończyły się o 18.25. To jednak spora różnica, nieprawdaż?

A tu np. rozkład lekcji w szkole w Śremie. https://twitter.com/n4talkka/status/1165912625894572032/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1165912625894572032&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.radiozet.pl%2FPolska%2FLekcje-do-godziny-19.-Uczniowie-publikuja-plany-lekcji-po-reformie-PiS

Również lekcje przeiwdziane do wpół do ósmej...

Zwracam uwagę na przezabawne 5-minutowe przerwy. To już jest chore, panie ministrze. Nawet zakładając, że nie byłoby kolejki, co jest optymistyczny założeniem, jak pan sobie wyobraża np. w tym czasie dolecieć do toalety, umyć ręce, zmienić tampon, umyć ręce ponownie i wrócić do klasy?

Jest to możliwe tylko, jeśli ma się zajęcia przed i po w okolicy toalety i tylko jeśli nie wystąpią dodatkowe komplikacje, na przykład konieczność zaprania plamy na spodniach...