Cenzura w Empiku.CMWP SDP: ,,Łamie zasadę wolności słowa''

Szymon 23.7.19 18:22

Wy to jesteście odporni na rozum. Jakie łamanie wolności słowa? Jaka cenzura? Łamaniem wolności nie tylko słowa jest dyskryminacja innych ludzi, czy to ze względu na inną orientację, inną religię, inny światopogląd, inną narodowość, rasę, itp. W Europie zachodnie takie dyskryminujące zachowania są surowo karane, a wy się zachowujecie jak bezmózgi pisząc, że to łamanie wolności słowa. Wolność słowa kończy się w momencie, w którym ogranicza ona prawa kogokolwiek. Co to w ogóle ma znaczyć strefa wolna od LGBT? Ja bardzo bym chciał w Polsce strefę wolną od katoterrorystów!