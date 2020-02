Cela Plus: Zbrodnia fakturowa. Zatrzymano kolejne 3 osoby

ggg 4.2.20 8:36

Zbrodnia fakturowa, prawie jak nielegalny handel mięsem za PRL. Czemu więc nie wysolimy do śmieci tego systemu VAT w którym możliwe są takie przekręty. Czy autorzy tego systemu zrobili takie luki z głupoty, czy dla łapówek? Czy organy ścigania to wyjaśniają? Czy prawdziwą zbrodnią nie jest raczej system podatkowy, który każdemu pracującemu Polakowi zabiera co drugą złotówkę? Polskie społeczeństwo wraca do PRL i przypomina przybudówkę do biurokracji.