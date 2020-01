Cela plus: Zatrzymania ws. dzikiej reprywatyzacji. Były burmistrz Włoch usłyszy zarzut

Tymczasem w prawdziwym świecie:



"Małopolski Tarnów szuka rodziny zastępczej, która przyjmie pod opiekę czterech chłopców. To bracia w wieku od roku do lat sześciu. 25-letnia matka przyprowadziła synków do pogotowia opiekuńczego i oznajmiła, że nie może się nimi opiekować i chce ich zostawić."



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha