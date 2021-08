Cela Plus: Wyłudzali kredyty. Dwie osoby zatrzymane przez CBA, usłyszały zarzuty

Dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku z postępowaniem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej.

Śledczy z katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzą postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzaniem kredytów. Grupa funkcjonowała na terenie całej Polski w latach 2014-2015.

Do tej sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni na terenie województwa śląskiego. Jednym z zatrzymanych jest przedsiębiorca, który zajmował się między innymi przygotowaniem dokumentacji poświadczającej nieprawdę, która była następnie przedkładana w bankach. Tym samym pracownicy banków byli wprowadzi w błąd co do zdolności kredytowej spółek kontrolowanych przez członków grupy przestępczej. Ustalenia wynikające z materiału dowodowego wskazują, że przy pomocy jednej z zatrzymanych osób w kilku bankach wyłudzono kredyty objęte gwarancjami de minimis (gwarancja stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu) Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości blisko 10 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty pomocnictwa do wyłudzenia kredytów. Natomiast drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

W ostatnim czasie w śledztwie przedstawiono również zarzuty trzem kolejnym osobom. Osoby te usłyszały zarzuty: udziału w grupie przestępczej, przedkładania stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania kredytów, wyłudzenia kredytów.

Śledztwo jest rozwojowe. Zabezpieczane są kolejne materiały dowodowe.

CBA.gov.pl