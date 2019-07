Cela plus: Przesłuchanie ws. sędziów Sądu Najwyższego i mafii VAT

Według prokuratura Parchimowicza nie da się wszakże obronić decyzji o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Na antenie TVN24 przekonywał, że "fundujemy sobie Turcję" znaną "z prześladowanych sędziów". Według prokuratora Prawo i Sprawiedliwość dokonuje "ataku na instytucję Sądu Najwyższego" a jego osobiście przedstawia jako "przyjaciela mafii". Jak perorował dalej, to próba "zastraszania i podważania autorytetu sędziów".

Słowa i słowa. A my czekamy na wynik śledztwa. Bo gigantyczne, miliardowe straty państwa polskiego z powodu działalności mafii VAT to nie jest wymysł PiS. To bolesna rzeczywistość III RP. I winnych - gdziekolwiek są, na jakichkolwiek stanowiskach - trzeba ukarać.