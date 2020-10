Cela plus! Ogromne uderzenie na Śląsku. Narkotyki warte kilka milinów złotych

To kolejne, a jednocześnie największe w tym roku uderzenie śląskich policjantów w narkobiznes. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z Chorzowa zatrzymali 26-latka z Katowic. W jego mieszkaniu i piwnicy mundurowi odnaleźli aż 75 kg różnych narkotyków: marihuany, amfetaminy, kokainy i ecstasy. Przechwycone narkotyki cechowały się bardzo wysokim stopniem czystości. Ich czarnorynkowa wartość to kilka milionów złotych. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna trafił już do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową katowickiej komendy wojewódzkiej oraz kryminalni z KMP w Chorzowie natrafili na trop 26-letniego mieszkańca Katowic związanego z narkobiznesem. Niemal każdego dnia policjanci namierzają i zatrzymują osoby posiadające niedozwolone środki odurzające. Jednak w tym przypadku stróże prawa podejrzewali, że namierzyli mężczyznę, który zajmuje się narkobiznesem na dużą skalę.

Mundurowi obserwowali 26-latka. Ważne było przede wszystkim to, aby wkroczyli do zatrzymania we właściwym momencie – gdy najbardziej prawdopodobne będzie odnalezienie u niego narkotyków. W końcu wkroczyli do działania i weszli do znajdującego się na terenie Katowic mieszkania, gdzie zatrzymali kompletnie zaskoczonego widokiem policjantów mężczyznę. Szybko okazało się, że stróże prawa wkroczyli we właściwym momencie. Śląscy policjanci antynarkotykowi oraz kryminalni z Chorzowa przeszukali mieszkanie i piwnicę 26-latka. Odnaleźli i zabezpieczyli duże ilości narkotyków. Policjanci przechwycili ok. 58 kg marihuany, prawie 4 kg amfetaminy, 9 litrów płynnej amfetaminy, blisko kilogram kryształów ecstasy, a także kokainę i ampułki ze sterydami anabolicznymi. Zabezpieczono także telefony komórkowe, wagi elektroniczne, sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków oraz liczarkę banknotów. Zatrzymany posiadał przy sobie również gotówkę – prawie 35 tys. złotych, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach informatycznych okazało się, że jest poszukiwany do celów prawnych przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście. Natomiast Sąd Rejonowy w Wieliczce wystawił za 26-latkiem nakaz zatrzymania i doprowadzenia do aresztu celem odbycia kary 125 dni pozbawienia wolności za notoryczne łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna posiadał bowiem dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Odnalezione w jego mieszkaniu i piwnicy środki odurzające zostały poddane wstępnemu badaniu laboratoryjnemu. Okazało się, że amfetamina i kokaina cechują się bardzo wysoką czystością. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków może wynieść nawet kilka milionów złotych. Dokładna czarnorynkowa wartość narkotyków zostanie oszacowana po wykonaniu kompleksowej ekspertyzy przez biegłego.

Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód. 26-latek został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Grozi mu 10 lat więzienia.





