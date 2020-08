Cela plus. Niemiec stał na czele mafii VAT-owskiej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała o skierowanym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akcie oskarżenia przeciwko dwóm osobom, którym zarzuca się wyłudzenie ponad 80 mln zł podatku VAT. Jeden z oskarżonych to obywatel Niemiec, Paul G.

Paul G. miał stać na czele, a drugi z oskarżonych być członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która dopuszczała się m.in. przestępstw skarbowych związanych z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi.

- „Celem grupy było dokonanie uszczupleń należności podatkowych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług VAT. Jedną z osób objętych aktem oskarżenia jest osoba, która założyła a następnie kierowała tą grupą. Oskarżony posiada obywatelstwo niemieckie oraz status rezydenta w Szwajcarii” – informuje w swoim komunikacie wrocławska prokuratura.

kak/PAP, niezależna.pl