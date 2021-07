Cela plus! Mocne uderzenie pionu PZ w handlarzy bronią

Na polecenie prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w ostatnim czasie zatrzymali 3 osoby mające związek z członkami grupy przestępczej przemycającej i handlującej bronią palną. Wśród zatrzymanych jest dwóch funkcjonariuszy Policji. Ich zatrzymań dokonało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora jeden z funkcjonariuszy trafił do aresztu. Łącznie zarzuty usłyszały 63 osoby w tym 15 trafiło do aresztu.

Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokuratorzy Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przedstawili jednemu z zatrzymanych zarzuty wyrobu i posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia kwalifikowane z art. 263 par. 1 kk, a także posiadania substancji i przyrządów wybuchowych kwalifikowane z art. 171 par. 1 k.k. oraz wytwarzania znacznych ilości marihuany kwalifikowane z art. 53 ust. 2 oraz 63 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani policjanci usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk, a jeden z nich handlu bronią palną i amunicją kwalifikowane z art. 263 par. 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 2 podejrzanych. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wśród osób aresztowany jest jeden z funkcjonariuszy Policji. Wobec kolejnego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Sprzedawali grupom przestępczym broń z przemytu

W toku postępowania prokuratorzy Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi ustalili, że członkowie grupy przemycali broń do Polski z Europy Zachodniej oraz Czech. Kolejnym źródłem ich zaopatrzenia były osoby trudniące się wyszukiwaniem broni i amunicji z okresu II wojny światowej oraz materiałów wybuchowych pochodzących z niewybuchów. Uzyskaną w ten sposób broń i amunicję sprzedawali w Polsce zorganizowanym grupom przestępczym, czy też kłusownikom, a także osobom kolekcjonującym militaria.

Chciał wysadzić Prokuraturę i Sąd

Wśród zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych w sierpniu 2019 roku był 42-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, który przy użyciu posiadanych materiałów wybuchowych planował wysadzenie Prokuratury Rejonowej w Opocznie oraz Sądu Rejonowego w Opocznie. Z ustaleń śledztwa wynika, że motywem jego działania było niezadowolenie z rozstrzygnięć w sprawie, w którą był zaangażowany. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przygotowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru i eksplozji materiałów wybuchowych oraz posiadania materiałów niebezpiecznych.

Ewakuacja mieszkańców

W maju tego roku podczas czynności na terenie województwa śląskiego zabezpieczono arsenał materiałów niebezpiecznych z którego można było pozyskać duże ilości trotylu. Wśród ujawnionych materiałów były niewybuchy z okresu II Wojny Światowej. Niebezpieczne przedmioty znajdowały się na terenie prywatnego budynku. Do czasu neutralizacji zagrożenia konieczna była ewakuacja mieszkańców okolicznych domów. Podobne sytuacje miały miejsce w listopadzie 2019 roku w województwie mazowieckim i we wrześniu 2020 roku na terenie Małopolski, gdzie również ujawniono znaczne ilości materiałów wybuchowych co skutkowało ewakuacją okolicznych mieszkańców.

Zabezpieczano broń, amunicję i materiały wybuchowe

Już w listopadzie 2019 roku, w największej akcji wymierzonej w grupę handlarzy bronią brało udział prawie 300 policjantów, a działania miały miejsce na terenie całego kraju. Dotychczas w toku śledztwa zatrzymano 63 osoby, którym przedstawiono ponad 120 zarzutów dotyczących m.in wyrabiania, handlu i posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia.

W wyniku 250 przeszukań przeprowadzonych w toku śledztwa zabezpieczono ponad 110 sztuk broni palnej, w postaci karabinów, pistoletów oraz rewolwerów różnego rodzaju i kalibru, około 25 tysięcy sztuk amunicji, kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich, moździerzowych oraz granatów z okresu II wojny światowej zawierających materiały wybuchowe. Zatrzymano również blisko 4 kg gotowych materiałów pirotechnicznych w postaci trotylu i heksogenu, zapalniki oraz dwa ręczne, przeciwpancerne pociski rakietowe. Zabezpieczono także części broni i amunicji oraz narkotyki.

mp/pk.gov.pl