Cela Plus: Kolejny mocny cios w narkobiznes pseudokibiców

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców zatrzymali 28-latka ze znaczną ilością narkotyków. W mieszkaniu mieszkańca Czechowic-Dziedzic stróże prawa znaleźli prawie 7 kg marihuany, blisko 1 kg amfetaminy i ponad 9600 sztuk tabletek ecstasy. Czarnorynkowa wartość przejętych środków odurzających to około 210 tys. złotych. Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę na poczet przyszłych kar. Wczoraj mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i usiłowania wprowadzenia ich do obrotu. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców katowickiej komendy wojewódzkiej monitorują i rozpracowują środowisko pseudokibiców. Ich działania mają na celu udaremnianie przestępczej działalności śląskich kiboli. Tym razem śląscy policjanci zwalczający przestępczości pseudokibiców działali w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie namierzyli i zatrzymali 28-latka podejrzanego o posiadanie środków odurzających. W jego mieszkaniu stróże prawa zaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Przejęto prawie 7 kg marihuany, blisko 1 kg amfetaminy oraz ponad 9600 sztuk tabletek ecstasy. Dzięki pracy policjantów na rynek nie trafią narkotyki o czarnorynkowej wartości ok. 210 tys. złotych. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli także gotówkę, która została zabezpieczona na poczet przyszłych kar.

Zatrzymany przez mundurowych 28-latek jest powiązany ze środowiskiem jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Wcześniej był już karany za kradzież. Wczoraj został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu 12 lat więzienia.

