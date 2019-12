Cela plus: Dziennikarz Kamil D. zatrzymany. Są nowe zarzuty

Elektor 2.12.19 20:03

Nooooo i to są grube zarzuty! Poprzednie jakieś pierdoły że broń miał niby w aucie, że nachlany itd. Owszem brzydko prowadzić po pijaku, ale to drobnego kalibru sprawy. Próby oszustwa na takie sumy to gruba sprawa jest.