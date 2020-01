Cela Plus: Byłe funkcjonariuszki służby celnej w rękach CBA. Chodzi o wyłudzanie podatku VAT

Prokurator ustalił, że podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje. Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych. Dorota S. w 46 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tysięcy złotych, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej. Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tysięcy złotych poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Kolejny z zatrzymanych Tomasz B. usłyszał zarzuty dokonania w latach 2013-2014, w tym w Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako prowadzący działalność gospodarczą wprowadzenia w błąd organ podatkowy co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej. Podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tysięcy złotych. Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT, dotyczących nie zaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym, podczas gdy nie miały one miejsce. Tym samym udzielił pomocy osobom działającym w ich imieniu w posłużeniu się tymi dokumentami i wprowadzeniu w błąd właściwych urzędów skarbowych co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe.