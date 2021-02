CBOS: PiS triumfuje. KO coraz dalej za Hołownią

20-lecie istnienie Platformy Obywatelskiej to bardzo trudny czas dla tego ugrupowania. KO coraz bardziej traci w sondażach, ustępując pozycję lidera opozycji nowemu ruchowi Szymona Hołowni. To do tego ruchu też przechodzić mają kolejni politycy ugrupowania Budki. W najnowszym sondażu CBOS Polska 2050 bardzo wyraźnie wyprzedza KO.

Liderem na polskiej scenie politycznej jest wciąż Prawo i Sprawiedliwość. Na Zjednoczoną Prawicę oddanie głosu zadeklarowało 33,2 proc. badanych. Drugie miejsce nie należy już jednak do Koalicji Obywatelskiej. Zajmuje je Polska 2050 z wynikiem 19,2 proc. Ugrupowanie Borysa Budki plasuje się na ostatnim miejscu podium, odnotowując 12,4 proc.

Konfederacja może liczyć na głosy 5,5 proc. badanych. Na Lewicę wskazało 4,4 proc.

W ogólnym rozkładzie popularności poszczególnych partii politycznych luty nie przyniósł większych zmian. Wzrósł odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” – z 15% w styczniu do 19% obecnie. pic.twitter.com/YmT2iQQWaP — CBOS (@CBOS_Info) February 12, 2021

kak/Twitter