CBA zawiadomiło prokuraturę ws. Banasia. Jest odpowiedź prezesa NIK

Janek 29.11.19 17:51

A ja miałbym do pan Banasia jako szefa NIK jedną jedyną prośbę, uprzejmie proszę o podjęcie kontroli zagranicznych kont polskich polityków i urzędników.

Ta kontrola może oczyści z szubrawców Polskę.

Restrykcyjnie składane przez urzędników oświadczenia majątkowe, i co istotne, ich kontrola, to kpina z polskiego Narodu.

Stąd i szubrawców coraz więcej, a Polski coraz mniej.