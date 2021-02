Całe życie głosił orędzie s. Faustyny. Zmarł o. Serafin Michalenko

W wieku 90 lat zmarł w Pittsfield, w Stanach Zjednoczonych, w wyniku choroby związanej z COVID-19, o. Serafin Michalenko. Amerykański marianin polsko-słowackiego pochodzenia był jednym z najważniejszych apostołów orędzia przekazanego św. s. Faustynie Kowalskiej. To on przemycił z Polski fotografie stron Dzienniczka.

O. Serafin Michalenko zmarł z powodu choroby powiązanej z COVID-19. Urodził się w miejscowości Adams w USA. Jego matka była Polką, a ociec Słowakiem. Jako marianin pracował w Bostonie. Pierwszy raz Polskę odwiedził w 1979 roku. Wówczas to jedna z sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprosiła go o wydanie w Stanach dziennika s. Faustyny Kowalskiej, co w Polsce było wówczas niemożliwe.

Od zakonnicy o. Michalenko otrzymał film z zapisanymi stronnicami Dzienniczka. Przemycił go do Stanów Zjednoczonych, gdzie został przepisany przez jego rodzoną siostrę, s. Zofię Michalenko. Następnie przewiózł wspomnienia polskiej świętej do Rzymu, gdzie zostały wydrukowane i wysłane do Polski na 50. lecie objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego.

O. Serafin Micalenko był również wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym św. Faustyny i świadkiem przynajmniej dwóch cudów. Pierwszym było uzdrowienie Maureen Digan, której z powodu choroby musiano amputować najpierw jedną, potem drugą nogę. Po pierwszej amputacji nie zgadzała się na drugą i wraz z marianinem pojechała do Krakowa, aby modlić się przy grobie św. Faustyny. Wtedy ustały bóle i amputacja okazała się niepotrzebna.

Drugi cud dotyczył 8. latka cierpiącego na napady padaczki, które ustąpiły po wizycie w Łagiewnikach.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!

