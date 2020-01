Były senator Stanisław K. trafił do aresztu

Magda 16.1.20 12:03

Szkoda, że PiS tylko swoich tak szarmancko aresztuje i rozlicza a oPOzycji obawia się tknąć.

POkażcie suwerenowi, że koledzy z PO są tak samo odpowiedzialni za swoje czyny jak wasi członkowie.

SORY, że to piszę, ale śmieszne i straszne to co sie od ponad 4 lat w naszym kraju dzieje.

Kiedy podniesiecie kwotę wolną od podatku, kiedy rozliczycie POprzedników, kiedy media będą POLSKIE, kiedy nie bedę żyła w starchu przyznając sie w pracy, że oddałam swój głos na was??? MOBING w pracy dla wyborców PiS to szara rzeczywistość.