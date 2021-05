Były muzułmański ekstremista oskarża rodziców o radykalizację

Urodzony w Wielkiej Brytanii były muzułmański ekstremista oskarża swych rodziców o to, że ci radykalizowali go odkąd ukończył 5 rok życia. 29-letni obecnie mężczyzna złożył w tej sprawie doniesienie na policji.

Mężczyzna z pochodzenia jest Pakistańczykiem. Jeśli jego doniesienie doprowadzi do postawienia rodzicom zarzutów, będzie to bezprecedensowe wydarzenie w Wielkiej Brytanii. Eksperci przyznają jednak, że w obecnym stanie prawnym postawienie takich zarzutów rodzicom nie jest możliwe.

29-letni mężczyzna zarzuca rodzicom, że od dziecka wpajali mu nienawiść do Zachodu. Rodzice mieli przekonywać go, że Zachód prowadzi wielką wojnę z islamem. W każdej chwili trzeba być gotowym do wzięcia udziału w tej wolni. Takie same metody rodzice mieli stosować wobec rodzeństwa mężczyzny.

29-latek twierdzi, że rodzice zmuszali go do uczestnictwa w sesjach prowadzonych przez kaznodzieję Al-Kaidy Anwara Al-Awlakiego. Al-Awlaki zginął w 2011 roku w ataku dronów.

Rodzice mieli stosować wobec 29-latka także przemoc fizyczną i psychiczną. Mężczyzna złożył doniesienie 2 tygodnie temu. Został wysłuchany pzez funkcjonariuszy wydziału ds. zwalczania terroryzmu.

Mężczyzna zostanie przeniesiony w bezpieczne miejsce do czasu przesłuchania jego rodziców. Sam 29-latek nie utrzymuje kontaktu z rodzicami od 5 lat.

jkg/rp, dailymail.co.uk