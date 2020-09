Budka: Sprawa odwołania Ziobry to teatrzyk. W tle …

Sprawa dalszych losów koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy to obecnie zdecydowanie temat numer jeden na polskiej scenie politycznej. Do zawirowań przy głosowaniu nad ustawami i zaufania wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, doszła nowa koncepcja lidera PO Borysa Budki. Od jakiegoś czasu podobna do innych wywodzących się z tego obozu, bo … spiskowa...

W Polsat News Budka powiedział:

- Czy ktoś wierzy, że Jarosław Kaczyński, gdyby chciał odwołać Ziobrę, liczyłby się z wnioskami opozycji? Nie. Ta decyzja już dawno zapadła. To jest teatrzyk dla nas, by odwrócić uwagę od sytuacji w górnictwie, w służbie zdrowia, od tego, że zamykane są kolejne szpitalne, ponieważ nie ma już miejsca na oddziałach zakaźnych. To jest teatrzyk, który ma przekonać, że nagle Jarosław Kaczyński nie lubi Ziobry, bo ten nie lubi zwierzątek. Nie. To jest jeden wielki spektakl

Warto dodać, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 na Nowogrodzkiej ma się odbyć spotkanie Kaczyński – Ziobro w sprawie dalszych losów ministra sprawiedliwości oraz ciągłości koalicji rządzącej.

mp/300polityka.pl/polsat news/fronda.pl