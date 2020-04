Budka: "Senat nie dopuści do wyborów w maju".

Realista 8.4.20 11:14

PIS uchwalając projekt zmiany prawa wyborczego nie był w stanie przedstawić nawet jednej opinii oprawnej potwierdzającej zgodność tego projektu z konstytucją, z orzecznictwem TK. Nie znaleźli nawet jednego prawnika, który byłby na tyle głupi żeby to potwierdzić. To mówi samo za siebie.



Oczywiście senat bez problemu uzyska opinie prawne, które rozjadą ten projekt jako niekonstytucyjny bubel prawny.



I co z tego? Kaczyński i tak wyda swoim posłom polecenie głosować.



W takim państwie teraz żyjemy. Mam nadzieję, że nawet do wyborców PIS w końcu dotrze jak bardzo PIS zepsuł państwo i reguły, które nim kierują. Praworządność po prostu nie istnieje. Wróciliśmy do czasów komuny, kiedy nie miało znaczenia prawo, kiedy nie miały znaczenia sądy. Istotne są jedynie polecenia szefa partii. A wybory przeprowadza rząd.



Prawo można instrumentalnie zmienić. Mamy Trybunał Konstytucyjny który potwierdzi każdą głupotę. Sędziów można wziąć za pysk. Prokuratorzy są pod pełną kontrolą.



Wyborcom PIS się pewnie wydaje, że nic wielkiego się nie dzieje, bo tak działa partia i przywódca, z którym się nadal utożsamiają. Zwrócę tylko waszą uwagę, że dramat zlekceważenia wszelkich reguł praworządności i popsucia państwa polega na tym, że z tego będą też korzystać kolejne rządy. W którymś momencie i obecni wyborcy PIS to odczują.