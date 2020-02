Bruksela odpuszcza grillowanie Polski ,,za praworządność''

„Rzeczpospolita” informuje nieoficjalnie, że propozycja powiązania funduszy z praworządnością co prawda ma zostać podtrzymana, jednak będzie znacznie łagodniejsza w związku ze zmianami forsowanymi przez szefa Rady Europejskiej.

Szef RE chce bowiem, aby głosowania w tej kwestii odbywały się przy wymogu większości kwalifikowanej, co znacząco osłabi cały mechanizm.

Rozwiązaniu temu sprzeciwiają się Niemcy, Holandia, Szwecja oraz Dania. Chcą one powrotu do pierwotnego pomysłu KE. Według „Rzeczpospolitej” nie ma już na to jednak szans.